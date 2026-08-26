Kasganj News: पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई, वसूला जुर्माना
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:29 PM IST
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कासगंज। शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने बुधवार को प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 900 ग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई।
अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार ने टीम के साथ नदरई गेट क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से 5,900 रुपये के चालान की वसूली की। इस दौरान दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया गया। संवाद
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अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में सफाई एवं खाद्य निरीक्षक प्रमोद कुमार ने टीम के साथ नदरई गेट क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से 5,900 रुपये के चालान की वसूली की। इस दौरान दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए जागरूक किया गया। संवाद
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