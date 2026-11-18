Kasganj News: नीलगाय और बाइक की टक्कर से घायल युवक की माैत
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:02 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:02 PM IST
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ढोलना। थाना क्षेत्र के गांव फिरोजपुर निवासी युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ जाने से हादसा हुआ था। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। तीन बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
गांव फिरोजपुर निवासी रिंकू (18) पुत्र नेपाल सिंह 15 नवंबर की सुबह करीब बाइक से अपने घर लौट रहा था। परिजन ने बताया कि गंगीरी के पास अचानक सड़क पर नीलगाय से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ के अस्पताल ले गए। वहां तीन दिन तक चले उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया।
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रिंकू तीन बहनों पिंकी, प्रेमलता और नंदनी का इकलौता भाई था। भाई की मौत से तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं बेटे की मौत से माता-पिता भी सदमे में हैं। सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि बाइक के नीलगाय से टकराने पर युवक घायल हो गया था। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।
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गांव फिरोजपुर निवासी रिंकू (18) पुत्र नेपाल सिंह 15 नवंबर की सुबह करीब बाइक से अपने घर लौट रहा था। परिजन ने बताया कि गंगीरी के पास अचानक सड़क पर नीलगाय से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए अलीगढ़ के अस्पताल ले गए। वहां तीन दिन तक चले उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया।
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रिंकू तीन बहनों पिंकी, प्रेमलता और नंदनी का इकलौता भाई था। भाई की मौत से तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं बेटे की मौत से माता-पिता भी सदमे में हैं। सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि बाइक के नीलगाय से टकराने पर युवक घायल हो गया था। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।