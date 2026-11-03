Kasganj News: नगर पालिका परिसर में 10 करोड़ से बनेगा भव्य बरात घर

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वर्तमान में नगर पालिका परिसर में स्थित जर्जर और पुराने भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है जिसके बाद निर्माण कार्य आरंभ होगा। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को सौंपी गई है। विज्ञापन

10 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनने वाले इस आधुनिक भवन में विशाल हॉल, कमरे और मंडप सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे आम जनता को एक सुलभ और सार्वजनिक विकल्प मिलेगा, जिससे आयोजनों की राह आसान होगी। विज्ञापन विज्ञापन

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वर्जन

नगर पालिका परिसर में आधुनिक बरात घर के निर्माण के लिए जर्जर भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। सीएंडडीएस संस्था की ओर से इसका भव्य निर्माण कराया जाएगा।

- मीना माहेश्वरी, चेयरमैन, नगर पालिका वर्तमान में नगर पालिका परिसर में स्थित जर्जर और पुराने भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है जिसके बाद निर्माण कार्य आरंभ होगा। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को सौंपी गई है।10 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बनने वाले इस आधुनिक भवन में विशाल हॉल, कमरे और मंडप सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे आम जनता को एक सुलभ और सार्वजनिक विकल्प मिलेगा, जिससे आयोजनों की राह आसान होगी।वर्जननगर पालिका परिसर में आधुनिक बरात घर के निर्माण के लिए जर्जर भवन को ध्वस्त किया जा रहा है। सीएंडडीएस संस्था की ओर से इसका भव्य निर्माण कराया जाएगा।- मीना माहेश्वरी, चेयरमैन, नगर पालिका

कासगंज। शादी-विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए अब लोगों को महंगे निजी मैरिज होम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद परिसर में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य और आधुनिक बरात घर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पुरानी जर्जर इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।