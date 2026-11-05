Kasganj News: जिला अस्पताल में बर्न यूनिट के 10 बेड आरक्षित, एंबुलेंस रहेंगी मुस्तैद

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पटाखों से झुलसने वाले मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा संसाधन तैयार किए गए हैं। वहीं, आतिशबाजी के दौरान आंखों में चोट या गंभीर जलन की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ की आपातकालीन ड्यूटी लगाई गई है।मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर भी पुख्ता आपातकालीन प्रबंध किए गए हैं। अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही एंबुलेंस सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके।- यह विशेष व्यवस्थाएं 6 से 11 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इस अवधि में चिकित्सकीय सेवाओं और एंबुलेंस की सुचारु उपलब्धता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। - डॉ. अजय कुमार, सीएमओ- पर्व के दौरान इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की ड्यूटियां तय कर दी गई हैं। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस