{"_id":"627dbac47113921a06608a6b","slug":"weapons-for-future-battles-india-s-most-destructive-weapon-will-be-ready-soon-laser-weapons","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जल्द तैयार होगा भारत का विध्वंसक हथियार: दुश्मनों की मिसाइलों को हवा में ही खाक कर देगा, नाम से ही खौफ खाएंगे दुश्मन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शैली भल्ला, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 13 May 2022 07:26 AM IST