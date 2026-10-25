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Kanpur News: विनायक के चार गोल से डीपीएस कल्याणपुर सेमीफाइनल में

Sun, 25 Oct 2026 02:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:12 AM IST
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Vinayak four goals propel DPS Kalyanpur into the semi finals
कानपुर। कल्याणपुर स्थित डीपीएस में चल रहे चार दिवसीय इंटर डीपीएस फुटबॉल टूर्नामेंट जोन-3 बालक ओपन वर्ग-2026 में शनिवार को मेजबान डीपीएस कल्याणपुर ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। तीसरे दिन सात लीग मुकाबलों के साथ एक क्वार्टर फाइनल खेला गया। क्वार्टर फाइनल में कल्याणपुर की टीम ने डीपीएस फिरोजाबाद को 6-0 से एकतरफा शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। विनायक ने चार गोल दागकर विपक्षी रक्षापंक्ति को छकाया। विराट ने दो गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की।
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लीग चरण में डीपीएस वाराणसी ने डीपीएस रुड़की को 3-1 से मात दी। दूसरे मुकाबले में डीपीएस इंद्रानगर व गोमतीनगर के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा। तीसरे मुकाबले में डीपीएस मेरठ व बरेली का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। चौथे मुकाबले में डीपीएस कल्याणपुर ने डीपीएस गोमतीनगर को 5-1 से मात दी। पांचवें मैच में डीपीएस बरेली ने डीपीएस इंद्रानगर को 4-0 से पराजित किया। छठवें मुकाबले में डीपीएस मेरठ ने डीपीएस गोमतीनगर को 3-0 से पराजित किया। सातवें मुकाबले में डीपीएस कल्याणपुर ने डीपीएस इंद्रानगर को 3-0 से मात दी। टूर्नामेंट के शेष क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले रविवार को खेले जाएंगे।
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