Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   UP bundled out for 162; Gujarat lost four wickets for 78 runs

Kanpur News: यूपी 162 रन पर सिमटी, गुजरात ने 78 रन पर गंवाए चार विकेट

Sun, 15 Nov 2026 01:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
UP bundled out for 162; Gujarat lost four wickets for 78 runs
कानपुर। बीसीसीआई की अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच मैच का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। कर्नाटक के जेएनएन कॉलेज मैदान पर शनिवार को शुरू हुए मैच में उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में 192 रन पर सिमट गई। गुजरात ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 27 ओवर में चार विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। गुजरात की टीम यूपी के स्कोर से 114 रन पीछे है।
विज्ञापन


गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की टीम ने 62.4 ओवर में 192 रन बनाए। आयुष्मान यादव ने शानदार 67 रन की पारी खेली। कामरान अली ने 52 रन का योगदान दिया। कप्तान आलोक कुमार ने भी 47 रन बनाए। वंश शाह ने चार विकेट झटके। समित कुमार और समर्थ पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए। गुजरात की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक गुजरात ने 27 ओवर में चार विकेट पर 78 रन बनाए।
विज्ञापन


शौर्य प्रजापति ने सर्वाधिक 34 रन, वंश शाह और समर्थ पटेल ने 12-12 रन का योगदान दिया। अभय तोमर ने दो, आरव त्यागी और रुद्र शर्मा को एक-एक सफलता मिली। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक समित कुमार बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की कोशिश गुजरात की शेष छह विकेट जल्द हासिल कर पहली पारी में बढ़त बनाने की होगी। पहली पारी में बढ़त हासिल करना यूपी के लिए अंक तालिका के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed