Kanpur News: यूपी 162 रन पर सिमटी, गुजरात ने 78 रन पर गंवाए चार विकेट

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गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की टीम ने 62.4 ओवर में 192 रन बनाए। आयुष्मान यादव ने शानदार 67 रन की पारी खेली। कामरान अली ने 52 रन का योगदान दिया। कप्तान आलोक कुमार ने भी 47 रन बनाए। वंश शाह ने चार विकेट झटके। समित कुमार और समर्थ पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए। गुजरात की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक गुजरात ने 27 ओवर में चार विकेट पर 78 रन बनाए।शौर्य प्रजापति ने सर्वाधिक 34 रन, वंश शाह और समर्थ पटेल ने 12-12 रन का योगदान दिया। अभय तोमर ने दो, आरव त्यागी और रुद्र शर्मा को एक-एक सफलता मिली। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक समित कुमार बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश की कोशिश गुजरात की शेष छह विकेट जल्द हासिल कर पहली पारी में बढ़त बनाने की होगी। पहली पारी में बढ़त हासिल करना यूपी के लिए अंक तालिका के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।