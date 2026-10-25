उन्नाव: चचेरे साले ने जीजा को मारी गोली, जमीन का बैनामा न कराने से था नाराज, हैलट में इलाज के दौरान तोड़ा दम

उन्नाव जिले के नवाबगंज कस्बे में जमीन का बैनामा न कराने से नाराज चचेरे साले ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर शनिवार रात करीब 12 बजे जीजा को गोली मार दी। परिजन घायलावस्था में असोहा सीएचसी ले गए। गंभीर हालत में डॉक्टर ने जिला अस्पताल, फिर वहां से कानपुर हैलट रेफर किया गया। रविवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।

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सोहरामऊ थाना क्षेत्र के ठकुराईनखेड़ा निवासी अमन ने बताया कि उनके पिता कन्हईया लाल (45) पुत्र स्व. स्वराज ने पैसो की जरूरत पड़ने पर तीन साल पहले मोहनलालगंज थानाक्षेत्र के मरुई गांव निवासी चचेरे मामा नागेंद्र पुत्र हरिप्रसाद से छह लाख रुपये में करीब 13 बिस्वा जमीन का सौदा किया था। इसका एक लाख रुपये बयाना भी हुआ था।