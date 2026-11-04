Kanpur News: यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने जीती हैंडबॉल चैंपियनशिप
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
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कानपुर। गंगा महोत्सव के मौके पर मंगलवार को ग्रीनपार्क में जिला स्तरीय हैंडबाॅल प्रतियोगिता हुई। खिताबी मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल की टीम ने ग्रीनपार्क को 8-7 गोल के रोमांचक अंतर से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। एक दिवसीय प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में एडवेंचर की टीम ने सुघर सिंह एकेडमी को 7-1 गोल से शिकस्त दी।
दूसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को 8-7 गोल से हराया। तीसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने एडवेंचर को 7-3 गोल से पराजित किया। चौथे मुकाबले में ग्रीनपार्क ने सुघर सिंह अकादमी को हराकर जीत दर्ज की। पांचवें मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने सुघर सिंह अकादमी को 7-1 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को हराया।
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दूसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को 8-7 गोल से हराया। तीसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने एडवेंचर को 7-3 गोल से पराजित किया। चौथे मुकाबले में ग्रीनपार्क ने सुघर सिंह अकादमी को हराकर जीत दर्ज की। पांचवें मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने सुघर सिंह अकादमी को 7-1 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को हराया।
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