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Kanpur News: यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने जीती हैंडबॉल चैंपियनशिप

Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:10 AM IST
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United Public School wins handball championship
कानपुर। गंगा महोत्सव के मौके पर मंगलवार को ग्रीनपार्क में जिला स्तरीय हैंडबाॅल प्रतियोगिता हुई। खिताबी मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल की टीम ने ग्रीनपार्क को 8-7 गोल के रोमांचक अंतर से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की। एक दिवसीय प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में एडवेंचर की टीम ने सुघर सिंह एकेडमी को 7-1 गोल से शिकस्त दी।
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दूसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को 8-7 गोल से हराया। तीसरे मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने एडवेंचर को 7-3 गोल से पराजित किया। चौथे मुकाबले में ग्रीनपार्क ने सुघर सिंह अकादमी को हराकर जीत दर्ज की। पांचवें मुकाबले में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने सुघर सिंह अकादमी को 7-1 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में यूनाइटेड पब्लिक स्कूल ने ग्रीनपार्क को हराया।
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