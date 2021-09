{"_id":"61343e9d8ebc3e88b96cce20","slug":"timing-of-126-trains-passing-through-kanpur-central-changed","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u093e\u0928\u092a\u0941\u0930 \u0938\u0947\u0902\u091f\u094d\u0930\u0932 \u0938\u0947 \u0917\u0941\u091c\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 126 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0938\u092e\u092f \u092c\u0926\u0932\u093e: \u0915\u0908 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0920\u0939\u0930\u093e\u0935 10 \u092e\u093f\u0928\u091f \u0938\u0947 \u0918\u091f\u093e\u0915\u0930 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092e\u093f\u0928\u091f","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली 126 ट्रेनों का समय बदला: कई ट्रेनों का ठहराव 10 मिनट से घटाकर पांच मिनट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sun, 05 Sep 2021 09:21 AM IST

कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस समेत 126 ट्रेनों के समय में रेलवे ने बदलाव किया है। अधिकतर ट्रेनें कानपुर सेंट्रल पर दो से पांच मिनट तक पहले आएंगी और जाएंगी। तमाम ट्रेनों का ठहराव 10 मिनट से घटाकर पांच मिनट किया गया है। यह बदलाव अलग-अलग ट्रेनों में 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच लागू होगा।



प्रमुख ट्रेनें, जिनके समय में हुआ बदलाव

- 82501 लखनऊ-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 12 सितंबर से सेंट्रल पर पांच मिनट पहले सुबह 7:15 पर आएगी। 7:20 बजे रवाना होगी। वापसी में 82502 नई दिल्ली-लखनऊ तेजस कानपुर सेंट्रल पर रात में 10 मिनट पहले 8:25 बजे आकर 8:30 बजे रवाना होगी।

- 04163 संगम एक्सप्रेस 10 सितंबर से रात 9:15 बजे आकर 9:20 बजे छूटेगी।



- रांची-नई दिल्ली गरीब रथ सुबह 5:40 बजे आकर 5:45 बजे 13 सितंबर से छूटेगी। इसी तरह रायपुर गरीबरथ, लखनऊ-भोपाल गरीब रथ, प्रतापगढ़-भोपाल, लखनऊ-एलटीटी, कैफियत एक्सप्रेस, आगरा-कोलकाता, साबरमती एक्सप्रेस, आनंद विहार-हटिया, प्रयागराज-जयपुर, पटना-कोटा, इंदौर-पटना, गोरखपुर हमसफर, भागलपुर गरीब रथ, राजेंद्र नगर-पटना एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, प्रतापगढ़-एलटीटी, झांसी-लखनऊ, जोगबनी एक्सप्रेस, गोरखपुर-यशवंतपुर, पुरी-नई दिल्ली, कासगंज-लखनऊ, वैशाली एक्सप्रेस सहित 126 ट्रेनों में बदलाव हुआ है।



ट्रेनों का स्टेटस जानें

उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि रेलवे की अधिकृत वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in या erail.in और railyatri.in पर ट्रेन नंबर डालकर समय चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के एनटीईएस के एप को डाउनलोड कर सकते हैं। where is my train एप भी गूगल प्ले से डाउन लोड कर ट्रेनों की सही लोकेशन और समय जान सकते हैं।