Kanpur News: 34 हजार उपभोक्ताओं की अधूरी रह सकती है मुफ्त सिलिंडर की आस

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जनपद में तीन कंपनियों के कुल 4,54,493 घरेलू गैस कनेक्शन धारक हैं। इनमें उज्ज्वला योजना के तहत 2,20,452 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इसमें इंडियन ऑयल कंपनी के 1,46,235 उपभोक्ता, हिंदुस्तान कंपनी के 27,965 व भारत पेट्रोलियम कंपनी के 46,352 उपभोक्ता हैं। पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष चार सिलिंडर ऐसे दिए जाते हैं, जिनमें करीब 360 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इस बार 34,025 उपभोक्ताओं को केवाईसी न कराने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ सकता है।एजेंसी संचालकों की तरफ से बार-बार कहे जाने के बाद भी अभी तक इन्होंने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। जबकि अब शासन की तरफ से निशुल्क गैस सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को 15 अगस्त और उसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 23 अगस्त तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने को कहा जा चुका है। विभागीय आंकड़ों की बात करें, तो उज्ज्वला योजना के तहत आईओसी में पंजीकृत 1,46,235 में 23,487 ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। वहीं एचपीसीएल के 27,865 में 3,130 उपभोक्ता व बीपीसी के 46,352 में 7,408 उपभोक्ता ई-केवाईसी न कराने की वजह से योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं।...................दो चरणों में मिलेगी मुफ्त सिलिंडर रिफिल की सुविधाकानपुर देहात। जिला पूर्ति अधिकारी अभिषेक कुरील ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल की सुविधा दो चरणों में दी जाएगी। इसके लिए शासन की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना के तहत प्रथम चरण में अक्तूबर से दिसंबर 2026 तक और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2027 लाभार्थियों को निशुल्क सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा का लाभ केवल पीएम उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा। हालांकि इसके लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना और आधार प्रमाणीकरण होना अनिवार्य है। संवाद...................उपभोक्ता खुद कर सकते ई-केवाईसीअकबरपुर इंडेन गैस एजेंसी के संचालन विमल तिवारी ने बताया कि उपभोक्ता गैस वितरण कंपनी के एप से घर बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए उनको गूगल प्ले स्टोर से अपनी गैस वितरण कंपनी का एप डाउनलोड करना होगा। इंडेन के उपभोक्ता इंडेन वन, भारत गैस के उपभोक्ता हैलो बीपीसीएल, एचपी गैस के उपभोक्ता एचपी पे एप पर अपने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर से लॉग इन करेंगे। यहां ई-केवाईसी आधार वैरिफिकेशन या अपडेट ई-केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा। उस पर टैप कर अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरना होगा। इसके बाद आधार फेस आरटी एप की मदद से फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) कराना होगा। ई-केवाईसी पूरी होने पर स्क्रीन पर कन्फर्म लिखकर आएगा या फिर मोबाइल पर एसएमएस आएगा।...................बयान.....जनपद में अब तक उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत 2,20,452 उपभोक्ताओं में 1,86,427 ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा ली है। जबकि 34,025 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी या अन्य लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। इसके लिए सभी एजेंसी संचालकों से उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए कहा गया है। - ललित मोहन भट्ट, प्रबंधक, एलपीजी सेल्स, कानपुर...................उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं की स्थितिकंपनी - कुल उपभोक्ता- ई-केवाईसी पूर्ण- ई-केवाईसी अपूर्णआईओसी - 146235 - 122748 - 23487 एचपीसीएल - 27865 - 24735 - 3130बीपीसी - 46352 - 38944 - 7408