फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Student on motorcycle killed after being struck by a crane; father and brother critically injured

कन्नौज: क्रेन की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, भाई व पिता गंभीर रूप से घायल

Mon, 19 Oct 2026 10:02 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 10:02 PM IST
विज्ञापन
Student on motorcycle killed after being struck by a crane; father and brother critically injured
मौके पर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला
खराब ट्रक खींचकर ले जा रही क्रेन की चपेट में आने से सड़क किनारे बाइक लेकर खड़े पिता व दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों काे छात्र का शव नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। नोकझोंक के बाद छात्र के शव को जिला अस्पताल से वापस मंगाया गया।
विज्ञापन


मोहल्ला सुभाष नगर निवासी दुर्गेश कुशवाहा (45), पुत्र दीप (18) और छोटे बेटे कन्हैया (14) के साथ सोमवार दोपहर बाइक से जा रहे थे। मझपुरवा संपर्क मार्ग पर किनारे बाइक खड़ी आपस में बातचीत करने लगे। इसी दौरान पीछे से खराब ट्रक को खींचकर ले जा रही क्रेन टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डाॅक्टरों ने कन्हैया को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन


हादसे की जानकारी पर परिजन सीएचसी पहुंचे, जहां पर कन्हैया का शव न मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह से परिजन की नोकझोंक हो गई। चाचा नागेश कुशवाहा ने बताया कि कन्हैया कक्षा आठ का छात्र था। कोतवाल ने बताया कि क्रेन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएचसी मंगवाया गया किशोर का शव
पुलिस ने किशोर का शव जिला अस्पताल भेज दिया था। उधर सीएचसी पहुंचे परिजन और नागरिकों को वहां किशोर का शव नहीं मिला तो हंगामा कर दिया। शव को जिला अस्पताल भेजे जाने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने नाराजगी जताई और उसे सीएचसी में मंगवाने की बात कही। इसे लेकर नोकझोंक हुई। हालांकि परिजनों का दबाव व आक्रोश देखते हुए कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने किशोर के शव को सीएचसी मंगवाया। घटना के बाद मौके पर परिजनों और नागरिकों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed