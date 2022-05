{"_id":"62717b25e9f50850be2bf0cd","slug":"shivpal-yadav-big-statement-on-eid","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: ईद की मुबारकबाद में फूटे शिवपाल के दिल के छाले, लिखा- हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 04 May 2022 12:28 AM IST