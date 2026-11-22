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बता दें कि वार्ड-9 अंतर्गत बर्रा-8, सी ब्लॉक में बसंत पेट्रोल पंप के पीछे नगर निगम जोन 5 की ओर से बुधवार रात करीब ढाई सौ मीटर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। भाजपा के मंडल मंत्री अवधेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे इलाकाई लोगों ने सूचना दी कि सड़क जगह-जगह अभी से उखड़ रही है। मौके पर जाकर देखा तो पैर से ही डामर निकल रहा था। कई जगह फिर से गड्ढे भी हो गए। इस खबर को अमर उजाला ने शुक्रवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जांच के आदेश दिए। शुक्रवार को जोन-5 के अधिशासी अभियंता कमलेश पटेल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि तापमान कम होने की वजह से आठ से दस मीटर सड़क की सतह उखड़ रही है। इस पर ठेकेदार कंपनी मेसर्स मयंक इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, तीन दिन में नई लेयर बिछाने का नोटिस भी जारी किया। ठेकेदार ने कार्य भी शुरू करा दिया है।

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कानपुर। बर्रा में रातोंरात बनी सड़क 10 घंटे बाद ही उखड़ने लगी। इस पर नगर निगम के अधिकारी ने ठेकेदार कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, तीन दिन में सड़क मरम्मत के लिए नोटिस जारी किया है।