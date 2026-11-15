Kanpur News: फाइलेरिया के प्रति किया जागरूक, खिलाई दवा

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कानपुर। बिधनू के मटियारा, पिपरगवां, मगरासा गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने फाइलेरिया के प्रति जागरूक किया। 57 लोगों को दवा खिलाई। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि दवा खाने के बाद बुखार, चक्कर या उल्टी जैसी हल्की परेशानी हो सकती है। इसमें घबराने के बजाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संपर्क में रहें। बताया कि छूटे लोगों को दवा खिलाने के लिए पांच से 15 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। (संवाद)