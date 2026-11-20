विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तगारेपुर निवासी निक्की (7) पुत्री कमलेश उर्फ कल्लू और पूर्वी (8) पुत्री शशिकांत आपस में सहेलियां थीं। दोनों के घर आमने-सामने हैं। बृहस्पतिवार को दोनों घर से करीब 200 मीटर दूर खेलने गई थीं। इसी दौरान करमेर-इटौरा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए जेसीबी से दोनों ओर मिट्टी की खोदाई कराई गई थी। निकली हुई मिट्टी खेतों में डाल दी गई, जबकि सड़क किनारे छह फीट गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया। इनमें आसपास के खेतों का पानी भर गया था।खेलते समय दोनों बच्चियां गड्ढे के पास पहुंच गईं। इसी दौरान मिट्टी में पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरीं। साथ मौजूद गांव की आकांक्षा ने उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाते हुए ग्रामीणों को बुलाने दौड़ी। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।सीओ सदानंद सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत पानी में डूबने से हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। इधर, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि सड़क किनारे नियमानुसार खोदाई की गई है। फिर भी मामले में जांच की जा रही है।