फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Motorcycle collides with a buffalo in Pahari; rider killed, another youth injured

चित्रकूट: पहाड़ी में भैंस से टकराई बाइक, चालक की मौत, एक युवक घायल

Tue, 20 Oct 2026 10:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 20 Oct 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
Motorcycle collides with a buffalo in Pahari; rider killed, another youth injured
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
पहाड़ी थाना क्षेत्र के मामुलिया पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक हादसा हो गया। भैंस से टकराने से बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक घायल हो गया। घटना मंगलवार को शाम करीब 6 बजे की है। राजापुर की ओर से पहाड़ी की तरफ आ रही बाइक ने मामुलिया पेट्रोल पंप के पास भैंस को टक्कर मार दी।
विज्ञापन


बाइक पर सवार पुष्पराज पुत्र तेज नारायण पटेल और पीछे बैठा मोहित पुत्र राजबली दोनों निवासी नोनार थाना पहाड़ी घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने चालक पुष्पराज पटेल को मृत घोषित कर दिया। मोहित के सिर में हल्की चोट आई है, उसका इलाज चल रहा है। परिजन मौके पर मौजूद हैं। पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed