कानपुर में सहालग शुरू होते ही नौबस्ता-सागर हाईवे पर यातायात का दबाव इस कदर बढ़ा कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई। शुक्रवार शाम को लगा जाम शनिवार सुबह तक लोगों की परीक्षा लेता रहा। बिनगवां से कठेरुआ तक करीब 10 किलोमीटर के दायरे में वाहनों की कतार लग गई। करीब 10 घंटे तक हाईवे पर फंसे वाहन सवार निकलने के लिए जूझते रहे।

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रातभर हाईवे पर वाहन रेंगते रहे और पुलिस की मशक्कत के बावजूद लोगों को समय रहते राहत नहीं मिल सकी। सहालग के चलते शुक्रवार शाम से ही हाईवे पर भारी वाहनों के साथ अन्य गाड़ियों का दबाव बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। बिनगवां से कठेरुआ तक सड़क पर वाहनों का ऐसा जमावड़ा लगा कि आगे निकलने की जगह तक नहीं बची।