कानपुर ट्रैफिक: सहालग की पहली भीड़ में ही ध्वस्त हुई हाईवे की रफ्तार, 10 घंटे तक जाम में फंसे रहे हजारों वाहन
Kanpur News: नौबस्ता-सागर हाईवे पर वाहनों के भारी दबाव के चलते शुक्रवार शाम से लगा जाम शनिवार सुबह तक कायम रहा। इससे बिनगवां से कठेरुआ तक 10 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। करीब 10 घंटे तक हजारों वाहन सवार जाम में फंसे रहे और रातभर गाड़ियां रेंगती रहीं।
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कानपुर में सहालग शुरू होते ही नौबस्ता-सागर हाईवे पर यातायात का दबाव इस कदर बढ़ा कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई। शुक्रवार शाम को लगा जाम शनिवार सुबह तक लोगों की परीक्षा लेता रहा। बिनगवां से कठेरुआ तक करीब 10 किलोमीटर के दायरे में वाहनों की कतार लग गई। करीब 10 घंटे तक हाईवे पर फंसे वाहन सवार निकलने के लिए जूझते रहे।
रातभर हाईवे पर वाहन रेंगते रहे और पुलिस की मशक्कत के बावजूद लोगों को समय रहते राहत नहीं मिल सकी। सहालग के चलते शुक्रवार शाम से ही हाईवे पर भारी वाहनों के साथ अन्य गाड़ियों का दबाव बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। बिनगवां से कठेरुआ तक सड़क पर वाहनों का ऐसा जमावड़ा लगा कि आगे निकलने की जगह तक नहीं बची।
शनिवार सुबह सामान्य हो सका यातायात
रात में सफर करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। कई किलोमीटर का रास्ता तय करने में घंटों लग गए। जाम की सूचना पर बिधनू पुलिस को रातभर सड़क पर उतरकर यातायात संभालना पड़ा। पुलिसकर्मी वाहनों को निकलवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन वाहनों का दबाव कम नहीं होने से जाम खुलवाना चुनौती बना रहा। शनिवार सुबह करीब 10 बजे के बाद यातायात सामान्य हो सका।