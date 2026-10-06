फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Theft worth lakhs at tiles warehouse and school; police investigating

कानपुर: टाइल्स गोदाम और स्कूल में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 06 Oct 2026 09:37 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 06 Oct 2026 09:37 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Theft worth lakhs at tiles warehouse and school; police investigating
टाइल्स की दुकान में दीवार तोड़कर लाखों की चोरी - फोटो : अमर उजाला

बिठूर थाना क्षेत्र में सोमवार रात चोरों ने दो जगह वारदात को अंजाम दिया। मंधना में जीटी रोड किनारे एक टाइल्स-सैनिटरी गोदाम से करीब पांच लाख रुपये का माल चोरी कर ले गए। वहीं, संविलियन विद्यालय को भी निशाना बनाया। कल्याणपुर के अजय तिवारी उर्फ अज्जू की मंधना में टाइल्स और सैनिटरी की दुकान व गोदाम है। वह सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो गोदाम की दीवार टूटी मिली।

विज्ञापन


जांच में पता चला कि चाेर साढ़े तीन लाख रुपये की टाइल्स-सैनिटरी सामग्री, एक लाख रुपये के सिंक, वॉश बेसिन, बड़ा इन्वर्टर और बैटरी ले गए। बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित अजय तिवारी ने बताया कि उनकी दुकान में चार महीने पहले भी चोरी हुई थी। वहीं, चोरों ने मंधना स्थित संविलियन विद्यालय से वाटर कूलर और आधा दर्जन पीतल की टोटियां उखाड़ लीं। मंगलवार सुबह विद्यालय खुलने पर चोरी का पता चला। प्रधानाध्यापिका कमर जहां ने मंधना चौकी में तहरीर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed