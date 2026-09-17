कानपुर: तेज रफ्तार इनोवा ने ऑटो को मारी थी टक्कर, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, चालक की तलाश में जुटी पुलिस

कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से घायल खुशनुमा (48) की बुधवार देर रात हैलट में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में उनके पति इशरार अहमद भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालत में सुधार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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पुलिस ने खुशनुमा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सेन पश्चिम पारा के करौली गांव निवासी इशरार पत्नी खुशनुमा के साथ 14 सितंबर को कल्याणपुर से ऑटो बुक कर घर लौट रहे थे। उनकी बेटी वहां मेडिकल की तैयारी कर रही है। कठेरुआ क्रॉसिंग के पास सामने से आई तेज रफ्तार इनोवा ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी।