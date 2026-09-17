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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Shramik Samman health camp launched in Panki 10000 workers to undergo free check ups over three days

कानपुर: पनकी में श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का आगाज, तीन दिन में 10 हजार मजदूरों की होगी मुफ्त जांच

Thu, 17 Sep 2026 12:16 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 17 Sep 2026 12:16 PM IST
सार

Kanpur News: पनकी स्थित आईआईए भवन में श्रम विभाग के सहयोग से श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में लगभग 10 हजार श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

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Kanpur Shramik Samman health camp launched in Panki 10000 workers to undergo free check ups over three days
जानकारी देते अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन श्रम विभाग कानपुर के सहयोग से आईआईए भवन पनकी में आयोजित किया गया। अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने बताया कि तीन तक आभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 10 हजार श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।

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श्रमिकों से अपील की है कि ईएसआई चिकित्सालय पनकी और आईआईए भवन में अपने स्वास्थ्य की जांच कराए। सभी जांच वरिष्ठ और विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक स्वास्थ्य की जांच होगी। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान और मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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