कानपुर: पनकी में श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का आगाज, तीन दिन में 10 हजार मजदूरों की होगी मुफ्त जांच

श्रमिक सम्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन श्रम विभाग कानपुर के सहयोग से आईआईए भवन पनकी में आयोजित किया गया। अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने बताया कि तीन तक आभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 10 हजार श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य है।

विज्ञापन







विज्ञापन





श्रमिकों से अपील की है कि ईएसआई चिकित्सालय पनकी और आईआईए भवन में अपने स्वास्थ्य की जांच कराए। सभी जांच वरिष्ठ और विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक स्वास्थ्य की जांच होगी। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान और मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्रमिकों से अपील की है कि ईएसआई चिकित्सालय पनकी और आईआईए भवन में अपने स्वास्थ्य की जांच कराए। सभी जांच वरिष्ठ और विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक स्वास्थ्य की जांच होगी। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान और मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विज्ञापन