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कानपुर: लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का नियम, नौ सही जवाब पर पास, सात गलत पर आवेदन रिजेक्ट, पढ़ें पूरी डिटेल

Wed, 28 Oct 2026 11:11 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 11:11 AM IST
सार

Kanpur News: लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा के तहत 15 बहुविकल्पीय सवालों में से सभी के जवाब देना अनिवार्य नहीं है। जैसे ही आवेदक नौ सवालों के सही जवाब दे देता है। 60% अंक पूरे होने पर सिस्टम आवेदन को स्वतः स्वीकृत कर देता है। वहीं, सात सवाल गलत होने पर आवेदन रद्द हो जाता है।

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Kanpur Rules for learners driving license test 9 correct answers to pass 7 incorrect answers lead to rejection
आरटीओ कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग की ऑनलाइन परीक्षा में आवेदकों को सभी 15 सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। मौजूदा व्यवस्था में नौ सवालों के सही जवाब मिलते ही आवेदन खुद ही अप्रूव हो जाता है, जबकि सात सवालों के गलत जवाब देने पर रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में परीक्षा पूरी होने से पहले ही परिणाम तय हो जाता है। परीक्षा में ट्रैफिक सिग्नल, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं।

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परिवहन विभाग की मौजूदा व्यवस्था के तहत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन परीक्षा में 15 वैकल्पिक सवाल पूछे जाते हैं। इसमें पास होने के लिए 60 फीसदी अंक हासिल करना अनिवार्य है। इस हिसाब से 15 में से नौ सवालों के सही जवाब देने पर निर्धारित अंक पूरे हो जाते हैं। इसके बाद सिस्टम आवेदन को स्वत: स्वीकृत कर देता है और आवेदक को बाकी सवाल दिखाई नहीं देते। यानी शुरुआती सवालों के जवाब सही होने पर ही परीक्षा पूरी हो जाती है।

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60 से बढ़ाकर 75 फीसदी अंक करने का प्रस्ताव
लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60 से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था लागू होने पर आवेदकों को 15 में से कम से कम 12 सवालों के सही जवाब देने होंगे। इससे परीक्षा की कसौटी सख्त होगी और पास होने के लिए मौजूदा नौ के बजाय 12 सही जवाब देने जरूरी हो जाएंगे।

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रोजाना 20 से 25 लाइसेंस जारी
आरआई संतोष कुमार ने बताया कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा की सुविधा घर बैठे उपलब्ध है। मौजूदा व्यवस्था में 60 फीसदी सवालों के सही जवाब मिलते ही लाइसेंस जारी हो जाता है। उनके मुताबिक, एक दिन में करीब 20 से 25 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो रहे हैं।

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