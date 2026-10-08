कानपुर: आईजीआरएस रैंक गिरने पर नौ विभागों को नोटिस, प्रशासन ने जवाब मांगा

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एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने नोटिस में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया कि समीक्षा में सामने आया कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं कर रहे हैं। बिना शिकायतकर्ता का पक्ष जाने निस्तारण से निगेटिव फीडबैक मिल रहा है। इससे जिले की आईजीआरएस रैंक प्रभावित हो रही है। मंडलायुक्त कार्यालय की ओर डीएम स्तर के मामलों को सी श्रेणी में करने से जिले के प्रदर्शन में दो अंकों की कटौती हुई।अधिशासी अभियंता केस्को (आईजीआरएस), जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम घाटमपुर, नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) नगर निगम, एसीएम-5, औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बीएसए और उप श्रमायुक्त कानपुर नगर।