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कानपुर: आईजीआरएस रैंक गिरने पर नौ विभागों को नोटिस, प्रशासन ने जवाब मांगा

Thu, 08 Oct 2026 11:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 08 Oct 2026 11:20 PM IST
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Kanpur: Notices issued to nine departments over drop in IGRS ranking
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala
आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब अफसरों पर भारी पड़ रही है। सितंबर की रैंकिंग में कानपुर 71वें पायदान पर पहुंच गया है। प्रशासन ने खराब प्रदर्शन करने वाले नाै विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने नोटिस में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया कि समीक्षा में सामने आया कि जांच अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं कर रहे हैं। बिना शिकायतकर्ता का पक्ष जाने निस्तारण से निगेटिव फीडबैक मिल रहा है। इससे जिले की आईजीआरएस रैंक प्रभावित हो रही है। मंडलायुक्त कार्यालय की ओर डीएम स्तर के मामलों को सी श्रेणी में करने से जिले के प्रदर्शन में दो अंकों की कटौती हुई।
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इन विभागों को जारी की नोटिस
अधिशासी अभियंता केस्को (आईजीआरएस), जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम घाटमपुर, नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) नगर निगम, एसीएम-5, औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बीएसए और उप श्रमायुक्त कानपुर नगर।
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