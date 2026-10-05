कानपुर: गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगा किया हंगामा

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रोली की मां लक्ष्मी देवी ने बताया कि 12 फरवरी 2026 को बेटी की शादी नौबस्ता के संजय नगर निवासी विवेक कुमार प्रजापति से हुई थी। विवेक दिल्ली में एयरलाइन में नौकरी करता है। शादी के 13 दिन बाद 25 फरवरी को रोली के पिता की कैंसर से मौत हो गई। मायकेवालों का आरोप है कि शादी में 15 लाख रुपये से अधिक खर्च करने के बावजूद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रोली को प्रताड़ित करते थे। उसके साथ मारपीट की जाती और बाहर जाने पर घर में बंद कर दिया जाता था।

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नौबस्ता थानाक्षेत्र के संजय नगर में रविवार देर शाम जालौन जिले के कोंच निवासी नवविवाहिता रोली प्रजापति (25) का शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला। छह माह की गर्भवती रोली की मौत की सूचना पर कोंच से पहुंचे मायकेवालों ने पति और ससुरालीजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या के बाद शव फंदे से लटकाने का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।