{"_id":"62853dfdd46ee42985238f6a","slug":"kanpur-minor-friend-burnt-by-putting-sanitizer","type":"story","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नाबालिग दोस्त को सेनिटाइजर डालकर जलाया, हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 19 May 2022 12:12 AM IST