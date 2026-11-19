कानपुर: नाबालिग को होटल बुलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 19 Nov 2026 11:38 PM IST
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कैंट पुलिस ने नाबालिग को होटल बुलाकर दुष्कर्म करने वाले के मामले में एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैंट की रहने वाली नाबालिग के परिजन ने 14 अक्तूबर को कैंट थाने में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि हरबंस मोहाल थानाक्षेत्र के भूसाटोली निवासी रवि वर्मा नाबालिग को होटल ले गया। वहां अपने जीजा रौनक वर्मा के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि बृहस्पतिवार को बंगला नंबर 47 के पास से रौनक वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। साले रवि वर्मा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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