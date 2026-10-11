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कानपुर: हिस्ट्रीशीटर ने साथियों संग मिलकर युवक को बेरहमी से पीटा

Sun, 11 Oct 2026 11:45 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 11:45 PM IST
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Kanpur: History-sheeter and associates brutally beat up a young man
कल्याणपुर थाना - फोटो : अमर उजाला
कल्याणपुर के मसवानपुर निवासी गौरव शुक्ला के मुताबिक 10 अक्तूबर को वह लाल बंगला में अपने दोस्त से मिलने आया था। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर समेत उसके कई साथियों ने उसे घेरकर बुरी तरह से पीटा। घटना विधानसभा अध्यक्ष के आवास के पास की बताई जा रही है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी।
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