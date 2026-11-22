कानपुर: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में कॉन्फ़्रेंस, विशेषज्ञों ने बदलती जीवनशैली से बढ़ती बीमारियों पर रखे विचार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 22 Nov 2026 03:02 PM IST
सार
Kanpur News: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ़्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, रोगों के समय पर निदान और बदलती जीवनशैली से उत्पन्न गंभीर बीमारियों के खतरे पर अपने विचार रखे।
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विस्तार
कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित कॉन्फ़्रेंस में देशभर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और रोगों के समय पर निदान को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई।
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सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि बदलती जीवनशैली के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रारंभिक जांच और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों को शोध और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की सलाह दी। कॉन्फ़्रेंस में नवीनतम उपचार प्रोटोकॉल और चिकित्सीय चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
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