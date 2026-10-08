कानपुर: डेंगू के आठ और स्क्रब टाइबस का एक मरीज मिला, बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या

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कानपुर में मौसमी बीमारियों और वेक्टर जनित रोगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नगर में पिछले 24 घंटों में डेंगू के आठ नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। माहेश्वरी मोहाल, कल्याणपुर, गांधी नगर, खाड़ेपुर, यशोदानगर, हरजिंदरनगर, आवास विकास और सुजातगंज क्षेत्र के मरीज शामिल हैं। स्क्रब टाइफस का भी एक नया मामला दर्ज किया गया है। इस साल स्क्रब टाइफस के कुल मामलों की संख्या 17 हो गई है।