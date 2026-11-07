कानपुर: दिवाली बाद सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से शुरू होगा बसों का संचालन, चार रूटों की बसें की जाएंगी शिफ्ट

कानपुर में सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से दिवाली के बाद बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दूसरे जिलों के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (एआरएम) को पत्र भेजकर अपनी बसें यहां भेजने के लिए कहा है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा और अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों से आने वाली बसों का संचालन सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से करने की योजना है।

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इससे लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस बस अड्डे के शुरू होने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल यहां न तो बसों का आवागमन हो रहा है और न ही पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती है। वर्तमान में यहां केवल एक महिला क्लर्क और दो दिव्यांग कर्मचारी तैनात हैं। अभी दूसरे जिलों से आने वाली कई बसों को झकरकटी बस अड्डे तक जाना पड़ता है।