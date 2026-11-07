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कानपुर: दिवाली बाद सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से शुरू होगा बसों का संचालन, चार रूटों की बसें की जाएंगी शिफ्ट

Sat, 07 Nov 2026 03:54 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 03:54 PM IST
सार

Kanpur News: दिवाली के बाद कानपुर के सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा और अलीगढ़ रूट की बसें यहां से चलने से झकरकटी बस अड्डे पर दबाव कम होगा और शहरवासियों को जाम से राहत मिलेगी।

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Kanpur Bus operations from Signature City bus terminal begin after Diwali services on four routes will shifted
सिग्नेचर सिटी बस अड्डा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से दिवाली के बाद बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दूसरे जिलों के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (एआरएम) को पत्र भेजकर अपनी बसें यहां भेजने के लिए कहा है। कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा और अलीगढ़ समेत आसपास के जिलों से आने वाली बसों का संचालन सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से करने की योजना है।

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इससे लंबे समय से निष्क्रिय पड़े इस बस अड्डे के शुरू होने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल यहां न तो बसों का आवागमन हो रहा है और न ही पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती है। वर्तमान में यहां केवल एक महिला क्लर्क और दो दिव्यांग कर्मचारी तैनात हैं। अभी दूसरे जिलों से आने वाली कई बसों को झकरकटी बस अड्डे तक जाना पड़ता है।

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संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेजा गया है पत्र
सिग्नेचर सिटी बस अड्डे का संचालन शुरू होने से झकरकटी पर दबाव कम होगा और आसपास लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि कुछ निर्धारित रूट की बसों का संचालन सिग्नेचर सिटी बस अड्डे से कराने की योजना है। इसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

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