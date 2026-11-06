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कानपुर: हाईवे किनारे अज्ञात युवती का मिला शव, शरीर पर नहीं थे चोट के निशान, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

Fri, 06 Nov 2026 10:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 06 Nov 2026 10:53 AM IST
सार

Kanpur News: सरसौल कस्बे में महोली स्थित कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे करीब 28-30 वर्षीय अज्ञात युवती का शव पड़ा मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। 

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Kanpur Body of an unidentified young woman found by the highway no visible injury marks on the body
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महोली कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास हाईवे किनारे एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग आठ बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर महोली स्थित कोल्ड स्टोरेज के सामने राहगीरों ने एक युवती का शव पड़ा मिला। मृतका की उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष बताई जा रही है।

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मृतका ने हरे रंग की कुर्ती और काले रंग का पायजामा पहन रखा था। राहगीरों की सूचना पर डीसीपी सत्यजीत गुप्ता, एडीसीपी शिवा सिंह, एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह सहित समस्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

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शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले
फिलहाल पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं और आसपास के थानों में गुमशुदगी की सूचना खंगाली जा रही है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि युवती की उम्र 28 से 30 वर्ष के बीच में प्रतीत हो रही है। शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले है मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।

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