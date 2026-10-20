कन्नौज: मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा, नयनाभिराम झांकियों ने मोह लिया मन, 100 मीटर लंबा तिरंगा रहा आकर्षण

कन्नौज जिले में शारदीय नवरात्र की रामनवमी के अवसर पर मां नवदुर्गा समिति के तत्वावधान में नगर में मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल 121 नयनाभिराम झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए नगर में जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ी। भारत माता की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

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इसमें सैनिकों के नृत्य और करीब 100 मीटर लंबे व आठ मीटर चौड़े तिरंगे ने लोगों को खूब आकर्षित किया। पश्चिमी बाईपास स्थित नहर कोठी के पास शोभायात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने पूजा-अर्चना और आरती के साथ किया। वहीं, विधायक अर्चना पांडेय, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानुप्रताप सिंह, जीतू तिवारी और मां नवदुर्गा समिति के पदाधिकारियों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती उतारी।