कन्नौज: मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा, नयनाभिराम झांकियों ने मोह लिया मन, 100 मीटर लंबा तिरंगा रहा आकर्षण
Kannauj News: छिबरामऊ में शारदीय नवरात्र की रामनवमी पर मां नवदुर्गा समिति के तत्वावधान में मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान 121 नयनाभिराम झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, जिसमें भारत माता की झांकी और 100 मीटर लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे।
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कन्नौज जिले में शारदीय नवरात्र की रामनवमी के अवसर पर मां नवदुर्गा समिति के तत्वावधान में नगर में मां दुर्गा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शामिल 121 नयनाभिराम झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए नगर में जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ी। भारत माता की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।
इसमें सैनिकों के नृत्य और करीब 100 मीटर लंबे व आठ मीटर चौड़े तिरंगे ने लोगों को खूब आकर्षित किया। पश्चिमी बाईपास स्थित नहर कोठी के पास शोभायात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने पूजा-अर्चना और आरती के साथ किया। वहीं, विधायक अर्चना पांडेय, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानुप्रताप सिंह, जीतू तिवारी और मां नवदुर्गा समिति के पदाधिकारियों ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती उतारी।
धार्मिक प्रसंगों पर आधारित जीवंत झांकियां
शोभायात्रा में काली अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा, जोगी अखाड़ा और रासलीला सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों पर आधारित जीवंत झांकियां शामिल रहीं। भगवान भोलेनाथ की झांकी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। नगर के प्रमुख बैंडों ने भक्ति गीतों की धुनों पर प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं, डीजे की धुन पर सैकड़ों युवा थिरकते नजर आए।
जगह-जगह हुआ भव्य स्वागत
मां दुर्गा की शोभायात्रा का नगर में जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया। पश्चिमी बाईपास से सौरिख रोड तक दो दर्जन से अधिक स्थानों पर लोगों ने स्टाल लगाकर प्रसाद वितरित किया। श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारे लगाकर अपनी आस्था प्रकट की। शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। नगर के प्रमुख तिराहों और चौराहों पर वॉच टावरों से पुलिसकर्मी निगरानी करते रहे, ताकि किसी भी अराजकतत्व पर नजर रखी जा सके।
मां कालका देवी की सामूहिक आरती
सुबह चार बजे शोभायात्रा सौरिख रोड स्थित सिद्ध पीठ मां कालका देवी मंदिर पर पहुंची। वहां परमां नवदुर्गा समिति के अध्यक्ष राजीव दुबे, महामंत्री नरेश वर्मा व सुरेश वर्मा, कोषाध्यक्ष रामानंद वर्मा, सौमित्र पालीवाल, राजेश सक्सेना, दिलीप गुप्ता, अभिषेक दुबे, अमन यादव, हिमांशु दुबे, देवराज त्रिपाठी, प्रियतेश तोमर, भाष्कर चतुर्वेदी और वरुण प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने मां कालका देवी की सामूहिक आरती की।