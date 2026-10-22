फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kannauj  Elderly womans blood soaked body found in a field family suspects murder police investigation

कन्नौज क्राइम: खेत में खून से लथपथ मिला वृद्धा का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Thu, 22 Oct 2026 09:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 09:49 AM IST
सार

Kannauj News: इंदरगढ़ क्षेत्र के लाख गांव के पास बुधवार शाम को लकड़ियां बीनने घर से वृद्धा का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Kannauj  Elderly womans blood soaked body found in a field family suspects murder police investigation
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्नौज जिले में इंदरगढ थाना क्षेत्र के लाख गांव के पास एक खेत में वृद्धा का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतका की पहचान राधा (53) पत्नी रामवीर के रूप में हुई है।

विज्ञापन

बताया जा रहा है कि महिला बुधवार शाम को लकड़ियां बीनने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद उसका शव इंद्रपाल के खेत में पड़ा मिला। शव खून से लथपथ होने के कारण हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का पता पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed