कन्नौज: पेड़ पर फंदे से लटका मिला किशोर का शव, जांच में जुटी पुलिस

सौरिख क्षेत्र के कबीरपुर गांव के बाहर में सोमवार सुबह पेड़ पर रस्सी के फंदे से किशोर का शव लटका मिला। पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाते हुए रस्सी के फंदे से लटके हुए शव को नीचे उतरवाया। कबीरपुर गांव निवासी जाफर खान का पुत्र शाहरुख खान (16) रविवार को कन्नौज से मुंबई जाने के लिए निकला था। बताया गया कि ट्रेन छूट जाने के कारण वह वापस घर लौट आया था।

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इसके बाद वह रात में घर नहीं पहुंचा। सोमवार सुबह गांव के बाहर जैकी के खेत में जामुन के पेड़ पर उसका शव लटका मिला।जानकारी होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शाहरुख पांच भाइयों और तीन बहनों सहित आठ भाई-बहनों में उम्र के क्रम में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता और एक भाई वर्तमान में मुंबई में रहकर निजी नौकरी करते हैं। थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि परिजनों की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रार्थनापत्र मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किशोर की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह सामने आ सकेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।