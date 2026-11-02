Kanpur News: अब्बास ने ही शुभम को बेची थीं दो बंदूकें और 200 कारतूस

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शनिवार को जौनपुर पुलिस ने बड़ी संख्या में असलहों के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया था। सरगना शुभम की पूछताछ में कानपुर मेस्टनरोड में स्थित हैरिस गन हाउस के संचालक अब्बास का नाम सामने आया। कुछ घंटे बाद ही जौनपुर पुलिस कानपुर पहुंची। दुकान पर बैठे अब्बास को लेकर चली गई। अब्बास ने यह असलहे कब और कितने में बेचे गए अभी इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस सूत्राें के अनुसार अब्बास और शुभम के बीच कई बार असलहों की खरीद फरोख्त हुई है। उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे ने बताया कि जौनपुर पुलिस अभी जांच कर रही है। उनकी रिपोर्ट के आधार आगे की कार्रवाई की जाएगी।सचेंडी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था शुभमकरीब पांच साल पहले शुभम सिंह कानपुर की सचेंडी पुलिस को भी चकमा देकर भाग चुका है। जनवरी 2022 में चकरपुर से एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने ग्रे कलर की क्विड कार को रोका। उसमें सवार दो लोग दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर भाग निकले थे। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो फैक्टरी मेड दो राइफल जिनका नंबर खुरचा हुआ था और कुछ कारतूस मिले थे। जौनपुर पुलिस का कहना है कि उक्त मामले में सचेंडी पुलिस ने शुभम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।