हमीरपुर: झाड़ियों में मिला युवक का शव, गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान, सीओ बोले- हर पहलु पर होगी जांच

हमीरपुर जिले के मझगवां थाना क्षेत्र के गौहानी गांव में मंगलवार सुबह 22 वर्षीय युवक का शव गांव के बाहर जंगल में झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट का निशान पाया गया है। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने का मामला प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड की मदद से साक्ष्य जुटाए।

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मृतक की पहचान गौहानी गांव निवासी हरीश्चंद्र (22) पुत्र महीपत के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, वह सोमवार शाम घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। मंगलवार सुबह भी घर नहीं पहुंचने पर उसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान गांव के बाहर जंगल में झाड़ियों के बीच उसका शव मिला। सूचना मिलने पर मझगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची।