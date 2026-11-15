Kanpur News: तीन दिन में सोना 5500 और चांदी 9500 रुपये सस्ती

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तीन दिनों में सोना प्रति दस ग्राम 5500 रुपये और चांदी प्रति किलो 9500 रुपये सस्ती हुई है। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि दिवाली के बाद बृहस्पतिवार को बाजार खुलने पर सोना 1,41,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1,88,000 रुपये प्रति किलो थी। शुक्रवार को सोना घटकर 1,39,800 रुपये और चांदी 1,83,700 रुपये पर आ गई थी। शनिवार को चांदी में फिर गिरावट आई, जबकि सोने में मामूली सुधार हुआ। लगातार गिरते भाव से निवेशकों में हलचल बनी हुई है।

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कानपुर। सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को चांदी 2200 रुपये प्रति किलो और सस्ती होकर 1,81,500 रुपये पर पहुंच गई। वहीं सोने के भाव में 200 रुपये की मामूली बढ़त हुई और यह 1,40,000 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया।