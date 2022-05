{"_id":"6286fadfc9f1c267bc4f6921","slug":"final-round-of-applications-for-e-masters-degree-program-in-iit-kanpur-from-tomorrow","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"IIT KANPUR: ई-मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में अंतिम चरण के आवेदन कल से, प्रथम चरण में अंतिम मौका आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 20 May 2022 07:50 AM IST