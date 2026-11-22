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सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि रेल मंत्री को अटल घाट के पास या बिठूर की तरफ स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। दूसरे विकल्प के रूप में इस सुरंग बनाकर ट्रेन को सेंट्रल स्टेशन तक लाया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल के पास दूसरा स्टेशन भी बनाया जा सकता है। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक किसी स्थान पर अंतिम मुहर नहीं लगी है।रेलमंत्री के अनुसार बुलेट ट्रेन से दिल्ली से कानपुर पहुंचने में करीब एक घंटा 45 मिनट लगेंगे। दिल्ली से आगरा का सफर 59 मिनट और दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में करीब दो घंटे 12 मिनट लगने का अनुमान है।