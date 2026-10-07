फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farmer lost his life after falling into a water filled pit

Kanpur News: पानी भरे गड्ढे में गिरने से चली गई किसान की जान

Wed, 07 Oct 2026 01:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 07 Oct 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Farmer lost his life after falling into a water filled pit
मूसानगर। थाना क्षेत्र के खिरियनपुरवा गांव में किशवा-दुरौली मोड़ के पास सोमवार सुबह एक किसान का शव पानी भरे गड्ढे में पड़ा मिला। पास में ही उसकी साइकिल भी पड़ी मिली। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाल कर घटना स्थल पर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं। खिरियनपुरवा निवासी रंजीत (45) खेती-किसानी करते थे और घर में अकेले रहते थे। उनके पुत्र सत्यम ने बताया कि वह रनियां में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करता है। सोमवार शाम उसके पिता साइकिल से खेतों की ओर गए थे। रात में लौटते समय किशवा-दुरौली मोड़ के पास सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में साइकिल समेत मुंह के बल गिर गए। रात में किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने गड्ढे में उनका शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। रंजीत अपने पीछे दो पुत्र सत्यम और शिवम छोड़ गए हैं। हादसे की जानकारी होते ही परिजन रोने लगे। मूसानगर थानाध्यक्ष अमिता वर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed