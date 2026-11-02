Kanpur News: जनऔषधि केंद्रों में दवाओं की सप्लाई आधी, किल्लत बढ़ी

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प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। उर्सला, केपीएम, कांशीराम सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थित जनऔषधि केंद्रों पर इस समय सबसे ज्यादा पोषक तत्वों और आवश्यक सप्लीमेंट्स की कमी बनी हुई है। मरीजों को विटामिन सी, विटामिन डी और आयरन की गोलियां व सिरप आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा, कई सामान्य और महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाएं भी केंद्रों के स्टॉक से गायब हैं। दवाएं न मिलने के कारण मजबूरी में मरीजों को खुले बाजार से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं।ड्रग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस संकट का मुख्य कारण मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। इन केंद्रों पर जितनी दवाओं की मांग है उसकी तुलना में केवल आधी ही सप्लाई हो पा रही है। यानी जितनी मात्रा में दवाइयों की आवश्यकता है उसका सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्सा ही डिपो से केंद्रों तक पहुंच रहा है। कम सप्लाई के कारण स्टॉक आते ही कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है।ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल ने बताया कि मांग ज्यादा हो रही है। इसके लिए पत्र लिखा गया है। जल्द ही किल्लत दूर होगी।