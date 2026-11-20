Kanpur News: उत्कर्ष के 87 रन की बदौलत सीएसजेएमयू ने दर्ज की जीत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:21 AM IST
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कानपुर। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स की क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) कानपुर ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरे मुकाबले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड को तीन विकेट से पराजित किया। कप्तान उत्कर्ष यादव ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाते हुए 87 रनों की शानदार पारी खेली।
लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित मैदान पर खेले गए मुकाबले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। उदित सैनी ने 96, राजीव शर्मा ने 20 रन का योगदान दिया। सद्दाम हुसैन और शौर्यदीप पांडे ने दो-दो विकेट हासिल किए।
सीएसजेएमयू की टीम ने कप्तान उत्कर्ष यादव और शिवांशु सचान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 18.3 ओवर में सात विकेट खोकर 190 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। शिवांशु सचान ने 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हार्दिक चौधरी ने तीन, लवलीत टंगरी ने दो विकेट लिए। उत्कर्ष यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।
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लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित मैदान पर खेले गए मुकाबले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। उदित सैनी ने 96, राजीव शर्मा ने 20 रन का योगदान दिया। सद्दाम हुसैन और शौर्यदीप पांडे ने दो-दो विकेट हासिल किए।
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सीएसजेएमयू की टीम ने कप्तान उत्कर्ष यादव और शिवांशु सचान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 18.3 ओवर में सात विकेट खोकर 190 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। शिवांशु सचान ने 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हार्दिक चौधरी ने तीन, लवलीत टंगरी ने दो विकेट लिए। उत्कर्ष यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।
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