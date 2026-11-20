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लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित मैदान पर खेले गए मुकाबले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। उदित सैनी ने 96, राजीव शर्मा ने 20 रन का योगदान दिया। सद्दाम हुसैन और शौर्यदीप पांडे ने दो-दो विकेट हासिल किए।सीएसजेएमयू की टीम ने कप्तान उत्कर्ष यादव और शिवांशु सचान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 18.3 ओवर में सात विकेट खोकर 190 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। शिवांशु सचान ने 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। हार्दिक चौधरी ने तीन, लवलीत टंगरी ने दो विकेट लिए। उत्कर्ष यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया।