{"_id":"62806e51c03a1e7bba0ba03f","slug":"csjmu-annual-examinations-case-of-mass-copying-in-six-colleges-first-shift-examination-canceled","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मजाक बनीं सीएसजेएमयू वार्षिक परीक्षाएं: छह कॉलेजों में सामूहिक नकल, प्रथम पाली की परीक्षा निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 15 May 2022 08:39 AM IST