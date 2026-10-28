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महोबा सड़क हादसा: हाईवे पर पिकअप ने बाइक को रौंदा, डस्ट लेने गए दंपती की मौत, चालक वाहन छोड़कर फरार, तलाश जारी

Wed, 28 Oct 2026 09:53 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 09:53 AM IST
सार

Mahoba Accident: कानपुर-सागर हाईवे पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे पड़ी डस्ट को बोरियों में भरवाकर ऑटो से घर भिजवाने के बाद बाइक से लौट रहे दंपती को  तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दंपती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

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Mahoba pickup ran over motorcycle couple died who gone to collect dust  driver abandoned vehicle and fled
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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महोबा जिले में कानपुर-सागर हाईवे पर खन्ना के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निकट बुधवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। खन्ना निवासी अरविंद (35) अपनी पत्नी माया (30) के साथ बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे सड़क किनारे पड़ी डस्ट लेने गए थे।

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बताया गया कि ओवरलोड ट्रकों से सड़क किनारे खाली की गई डस्ट की जरूरत होने पर दंपती ने उसे बोरियों में भरवाकर ऑटो में लदवा दिया। इसके बाद दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मौदहा से महोबा की ओर जा रही पिकअप ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

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पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लिया
टक्कर इतनी भीषण थी कि अरविंद और माया की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। दुर्घटना के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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