चित्रकूट: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सपना को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और अंतिम संस्कार की बात कहने लगे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए समझाया, लेकिन परिजन शव लेकर गांव चले गए। बहिलपुरवा थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों को काफी समझाया गया, लेकिन वे पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए।

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मारकुंडी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपती घायल हो गया। एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के ददरी माफी के घाटा कोलान निवासी दद्दी ने बताया कि वह पत्नी सपना (25) के साथ मारकुंडी में निमंत्रण से लौट रहा था। इसी दौरान करीब सात बजे पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।