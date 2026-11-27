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कोतवाली कायमगंज के मोहल्ला सधवाड़ा निवासी बंधन कुमार की क्षेत्र के गांव कटिया में सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार शाम करीब छह बजे वह दुकान बंद साथी दर्जी मुख्तियार के साथ बाइक से घर जा रहे थे। गांव से एक किलोमीटर दूर बंबा की पुलिया के पास पीछे से बाइक पर सवार तीन बदमाश आए और ओवरटेक कर बंधन कुमार को रोक लिया। उनकी बाइक रुकते ही एक बदमाश ने तमंचा दिखते हुए धमकाया और पैर मारकर बाइक गिरा दी। तीसरे बदमाश ने उनके हाथ जेवर व नकदी रखा थैला लूट लिया। इसके बाद बदमाश ने उनकी बाइक चाबी निकालकर भाग गए।सूचना पर यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुंची। उसने कहा कि थाने पहुंचकर मामले शिकायत करो। इस पर बंधन कुमार अपने साथी के साथ थाने पहुंचे। इसके बाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। बंधन कुमार ने पुलिस को बताया कि थैले में करीब 80 हजार रुपये, सोने-चांदी के कुछ आभूषण भी थे। पर वह स्पष्ट नहीं कर सके कि कितने के आभूषण रखे थे। उन्होंने बताया कि एक बदमाश के हाथ में तमंचा और दूसरे के हाथ में सरिया थी। सीओ अजय वर्मा ने बताया मामला जानकारी में है मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।