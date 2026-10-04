कानपुर: मर्चेंट नेवी कर्मी की मौत पर पत्नी समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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रतनपुर कॉलोनी निवासी आशा कार्यकर्ता रामबेटी ने पुलिस को बताया कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत बेटे विकास की वर्ष 2023 में लउआखेड़ा निवासी धीर सिंह की बेटी कीर्ति से शादी हुई थी। विकास 15 अक्तूबर 2025 को छुट्टी पर घर आया था। 18 मई को विकास ने फंदा लगाकर जान दे दी थी। घटना वाले दिन घर में पति-पत्नी ही थे। आरोप है कि पति की मौत के बाद कीर्ति ने मायके वालों को बुलाकर दबाव बनाया और पुलिस के सामने ही घर से करीब छह-सात लाख के सोने के जेवर, नकदी, बीमा पॉलिसी के दस्तावेज व अन्य सामान लेकर चली गई। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत मायके पक्ष के छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।