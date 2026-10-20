बांदा: प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

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कोतवाली क्षेत्र के बल्लान गांव के मजरा डंगरा पुरवा निवासी राधा (24) पत्नी अरविंद को सोमवार शाम पांच बजे प्रसव पीड़ा होने पर एंबुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया गया था। करीब एक घंटे बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। इसके करीब दो घंटे बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रात आठ बजे उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उसे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पहुंचते ही देर रात उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका के बड़े भाई बिसंडा क्षेत्र के शाहपुर निवासी ललित ने सीएचसी स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रसव के समय बहन को प्रसव पीड़ा नहीं हो रही थी। स्टाफ ने जबरन हाथ से नवजात को बाहर निकाला, जिससे बहन को 14 टांके लगे। आरोप है कि इसी लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई। राधा की यह तीसरी डिलीवरी थी। उसके पहले से एक बेटा और एक बेटी हैं। वह पांच भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी। घटना के बाद मां फूलमती और दोनों मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मंगलवार को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि महिला की मौत प्रसव के बाद हुई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि प्रसव के बाद महिला को रक्तस्राव होने पर उपचार दिया गया था। इसके बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। स्टाफ की ओर से लापरवाही किए जाने का आरोप गलत है।