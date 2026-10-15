बांदा: शराब पीने के लिए पैसा न देने पर मामा ने भांजे को लाठी से पीटकर मार डाला

पैलानी थाना क्षेत्र में गांव पैलानी डेरा में नशे की हालत में शराब पीने के लिए पैसा न देने पर मामा ने अपने भांजे की सिर व नाक में लाठी मारकर हत्या कर दी। शोर सुनकर परिजन नींद से जागे तक उन्हें जानकारी हो सकी। मृतक अपने ननिहाल में मकान बनवाकर रह रहा था। वह तीन दिन पहले गुजरात से कमाकर लौटा था।

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पैलानी थाना क्षेत्र के गांव पैलानी डेरा निवासी सरजू निषाद ने बताया कि उसका पुत्र आलोक निषाद (21) तीन दिन पहले गुजरात से कमाकर गांव आया था। आरोप है कि बुधवार की रात करीब साढ़े 12 बजे आलोक से उसके मामा गिद्दू ने शराब पीने के लिए पैसा मांगा। इस पर आलोक ने कहा कि उसने पिछली बार मामी को पांच हजार रुपये दिए थे, उन्होंने पैसा भी वापस नहीं किया, इस पर आरोपी मामा ने अपने भांजे के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए झगड़ा करने लगा। झगड़े के दौरान आरोप है कि मामा गिद्दू, रज्जा ने उसके ऊपर लाठी से हमला कर दिया।आलोक के सिर व नाक में लाठी में मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर दोनों मौके से भाग निकले। पिता ने आरोपी मामा व ममेरे भाई रज्जा के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पैलानी थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि नशे में शराब पीने को लेकर व चरित्रहीनता की टिप्पणी को लेकर झगड़ा हुआ था, इसमें आलोक की मौत हो गई है। पिता की तहरीर पर आरोपी मामा समेत दो के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।