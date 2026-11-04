बांदा: केन नदी में मिला किशोर का शव, दो दिन से था लापता, लोगों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

बांदा जिले में शहर के कटरा स्थित नूनिया मोहल्ले के रहने वाले 13 वर्षीय किशोर अनुज का शव बुधवार को केन नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। वह दो दिन से लापता था। उसे आखिरी बार सोमवार शाम करीब आठ बजे देखा गया था। इसके बाद से परिजन और मोहल्ले के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। अनुज के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।

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वह अपने छोटे भाई के साथ रहता था। मोहल्ले के लोग दोनों भाइयों को खाना खिलाने के साथ उनकी मदद भी करते थे। मोहल्ले के निवासी राज पांडेय ने बताया कि अनुज कभी केन नदी में नहाने नहीं जाता था। ऐसे में उन्होंने किशोर की हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।