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बांदा: केन नदी में मिला किशोर का शव, दो दिन से था लापता, लोगों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 04 Nov 2026 02:12 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 02:12 PM IST
सार

Banda News: शहर कोतवाली अंतर्गत कटरा स्थित नूनिया मोहल्ले के रहने वाले 13 वर्षीय अनाथ बालक का शव बुधवार को केन नदी में मिला है। बता दें कि बालक सोमवार शाम करीब आठ बजे से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था। उसके माता-पिता का पूर्व में ही देहांत हो चुका है और वह अपने छोटे भाई के साथ मोहल्लेवासियों के सहारे जीवन-यापन कर रहा था।

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Banda Body of a teenager found in the Ken River he had been missing for two days
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले में शहर के कटरा स्थित नूनिया मोहल्ले के रहने वाले 13 वर्षीय किशोर अनुज का शव बुधवार को केन नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। वह दो दिन से लापता था। उसे आखिरी बार सोमवार शाम करीब आठ बजे देखा गया था। इसके बाद से परिजन और मोहल्ले के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। अनुज के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।

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वह अपने छोटे भाई के साथ रहता था। मोहल्ले के लोग दोनों भाइयों को खाना खिलाने के साथ उनकी मदद भी करते थे। मोहल्ले के निवासी राज पांडेय ने बताया कि अनुज कभी केन नदी में नहाने नहीं जाता था। ऐसे में उन्होंने किशोर की हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताई है। हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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